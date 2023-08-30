فرص عمل جديدة.. تفاصيل بدء التقديم للتدريب على 3 مهن

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدء قبول طلبات التدريب المهني المجاني للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، من سن 18 إلى 45 سنة، بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل التابعة للمديرية.

ونوهت المديرية بتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص على مهن أفراد أمن وحراسة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين لتأهيلهم وإعدادهم على المهن التي تتطلبها سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسَين داخل منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أفاد فيه ببدء تلقي الطلبات للراغبين في الحصول على الدورات التدريبية على مهن احتاج إليها سوق العمل داخل المحافظة للشباب من الجنسين، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023/ 2024، منوهًا بالأوراق المطلوبة للتقديم وهي صورة المؤهل الدراسي وصورة من بطاقة الرقم القومي، وسيحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص، ويبدأ التدريب فور اكتمال العدد المطلوب لكل دورة، كما أن التقديم بمقر مركز التدريب المهني وعنوانه: خلف سوق الجملة بجوار المعهد الديني (مساكن مبارك)، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين؛ حيث تم توفير عدد من فرص العمل على مهن أفراد أمن وحراسة، والتقديم بمقر المديرية، موضحاً المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الفرص وهي أصل الموقف من التجنيد، وأصل المؤهل الدراسي، وشهادة ميلاد كمبيوتر، واستمارة تأمينات، وشهادة قيد (كعب عمل)، وعدد 8 صور شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للحد من معدلات البطالة ورؤية مصر 2030 .