وزارة العمل: فرص عمل للشباب وتخرج دفعة جديدة مدربة على تصنيع الأسماك بالإسكندرية

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن توفير فرص عمل للشباب في شركتي العلمين باك، وفيلمر نايل تكتسايل للعمل في مهن أخصائي سلامة، وميكانيكي سيارات، وسائق ملاكي، وسائق درجة ثانية، وكهربائي سيارات، وعمال إنتاج، من حملة المؤهلات المتوسطة، وكذلك تنظيم فعاليات الاحتفال بتخرج الدفعة الثالثة من المتدربين على مهنة تصنيع الأسماك، في إطار بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات سمرمون، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 30 متدربا ومتدربة بعد انتهاء فترة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 أيام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب وتوفير مهن مستحدثة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور المديريات في توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص .

وأوضحت وزارة العمل - في بيان لها اليوم - أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أشار فيه إلى احتفال المديرية بتخرج الدفعة الثالثة للخريجين في مجال تصنيع الأسماك، حيث قام وكيل المديرية والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون بتسليم شهاداتهم بعد اجتيازهم الاختبار لـ 30 متدربا ومتدربة، وذلك بقاعة المديرية بعد انتهاء مدة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 أيام .

وأكد وكيل المديرية على ضرورة فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي، موضحا أنه يمكن للشباب راغبي الالتحاق بفرص التدريب التقديم من خلال مراكز التدريب المهني بالمحافظة لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، وحضر فعاليات الاحتفالية إيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب .

وأضاف وكيل المديرية أنه في إطار دور المديرية في القيام بمهام عملها في توفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع شركتي العلمين باك، وفيلمر نايل تكتسايل بالمحافظة تم توفير فرص عمل للشباب الذكور على عدد من المهن، مشيرا إلى أن مميزات تلك الوظائف قبول الطلبات حتى سن 45 سنة، مع توفير تأمين صحي واجتماعي، وعلى الراغبين في الالتحاق بتلك الفرص التقديم بمقر المديرية وعنوانه خلف نقابة الأطباء بسموحة شارع سيد فهمي متفرع من شارع مصطفى كامل، كما يمكن التواصل على الرقم 01210385801، للاستفسار ومعرفة المستندات المطلوبة للتقديم.​