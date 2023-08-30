إعلان

BBC

محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

10:22 ص الأربعاء 30 أغسطس 2023

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

سوق مصراوى

مصطفى مدبولي محمد الصياد هيئة الرقابة المالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الري يؤكد أهمية تذليل أي معوقات تواجه المشروعات المشتركة مع وزارة النقل
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market