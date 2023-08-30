حدث ليلا| عسكريون يستولون على السلطة في الجابون.. أخر استعدادات بدء موسم العمرة الجديد



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متوقف من 2010.. بيان رسمي لكشف حقيقة الفندق المائل في الأقصر



أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تردد بشأن الفندق المائل بالأقصر وأن هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، حيث أنه متوقف تماماً عن العمل منذ عام ٢٠١٠، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أى رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أى نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من ١٣ عام.

"السياحة والآثار" هذا ما حدث لـ الفندق العائم.. وننتظر تحقيقات النيابة

ترددت أنباء عن الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر، عن غرفة ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار على عدم صحة ما تردد، وأن الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس.



مصر للطيران تُسيّر أولى رحلاتها إلى بورتسودان السودانية سبتمبر المقبل

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان السودانية، اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل، وبواقع رحلة واحدة يومياً.



السياحة تكشف آخر استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

توجهت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى محافظ الإسكندرية، للمرور على مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية بها، وذلك للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة وكذلك بدء التحضير المبكر لإجراءات موسم الحج المقبل.



مدبولي يتابع خطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون الذي دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعيًا من الحكومة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.



تقرير: عسكريون في الجيش يعلنون الاستيلاء على السلطة في الجابون وحل المؤسسات

أعلن عسكريون في الجيش بدولة الجابون عبر شاشات التلفزيون إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقا لموقع "أفريكا نيوز" صباح اليوم الأربعاء.

الإعصار إيداليا يشتد ويتجه نحو فلوريدا

تشتد قوة الإعصار إيداليا، وهو يجتاح كوبا قبل أن يصل إلى اليابسة بالساحل الغربي لفلوريدا، ومن الممكن أن يتسبب الإعصار في دفع جدار مائي مميت إلى الشاطئ،كما يتسبب في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.



عودة مطار حلب الدولي للعمل بعد استهدافه أمس

أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي للعمل، اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد استهدافه فجر أمس الاثنين بقصف صاروخي إسرائيلي.