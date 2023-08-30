برج العرب.. أول مطار "صديق للبيئة" في مصر

كتب - محمد عبيد:

يعد مطار برج العرب الدولي من أهم المطارات المصرية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الركاب متعددي الأغراض من عاديين وسياح ووفود رسمية بعد مطار القاهرة الدولي.

وبجانب ذلك، سيصبح مطار برج العرب أول مطار في مصر صديق للبيئة عقب افتتاح التجديدات والمبنى الجديد خلال الأسابيع القادمة.

ويرصد "مصراوي" التجديدات بالمطار و معنى مصطلح "صديق للبيئة" في السطور القادمة.

* تعمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على الانتهاء من مبنى الركاب الجديد "صديق البيئة" بمطار برج العرب الدولى خلال الأسابيع القادمة، وتبلغ مساحته نحو 34 ألف متر بسعة 4 ملايين راكب سنوياً ، لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 5 ملايين راكب .

* يضم المبنى الجديد "صديق للبيئة" 40 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، و16 كاونتراً للجوازات، فضلاً عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث ، كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات علي مستوى العالم .

* يعتمد المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في الاعتماد على الطاقة الشمسية لوجود استراتيجيات مدروسة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها استخدام نظام الطاقة الشمسية ونظام التكييف VRV مما يؤدي لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية ، حيث يضم المطار أنظمة فنية وتكنولوجية لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميا .

* يأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" ضمن أهم مشروعات قطاع الطيران المدني المصري في إطار استراتيجية وزارة الطيران لتحويل المطارات المصرية إلى "مطارات صديقة للبيئة" من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة .