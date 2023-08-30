الأحد المقبل.. رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حواديت مصرية"

كتب- محمد عاطف:

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور خالد داغر، معرضًا للفن التشكيلي، بعنوان "حواديت مصرية"، لمجموعة فناني "نص الدنيا"، في السابعة مساءً يوم الأحد المقبل، بقاعة زياد بكير للفنون، ويستمر حتى السبت 9 سبتمبر.

وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان - أنه من المقرر أن تستمر فعاليات معرض "حواديت مصرية"، حتى يوم السبت الموافق 9 سبتمبر المقبل، ويضم حوالي 60 لوحة لأربعة فنانين لكل منهم رؤيته الفنية المختلفة والمستوحاة من البيئة المصرية والمعبرة عن إحساسه ورصيده البصري وترجمته لمشاعره وتفاعله مع أدواته الفنية وهم: أمنية كمال وأمنية ثابت ونرمين ستيوارت وأحمد أبو الخير، الذين يستخدمون في أعمالهم خامات متعددة منها الأكريلك والألوان الزيتية والمائية.

ونوهت دار الأوبرا المصرية إلى أن المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة للفنانين المشاركين للتعبير عن رؤيتهم، وإبراز موهبتهم، وبعث الطاقة الإيجابية.