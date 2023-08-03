عرض "مرعي البريمو" و"ع الزيرو" بسينما الهناجر ومركز الإبداع
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عرض 5 صورة
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عرض 5 صورة
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عرض 5 صورة
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عرض 5 صورة
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عرض 5 صورة
كتب- محمد شاكر:
ضم البرنامج السينمائي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، فيملي "مرعى البريمو" و"ع الزيرو".
وتضمن برنامج العروض أحدث الأفلام السينمائية بأسعار مخفضة بسينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني – بساحة دار الأوبرا المصرية- التابعتين لقطاع الصندوق.
جدير بالذكر أن فيلم "مرعي البريمو" بطولة النجوم محمد هنيدي وأحمد بدير ولطفي لبيب وغادة عادل وعلاء مرسي ومحمد محمود، من إخراج سعيد حامد.
أما فيلم "ع الزيرو" فهو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وشريف سلامه، من إخراج محمد جمال العدل.
كما يستمر عرض أفلام: "البعبع" بطولة امير كراره، باسم سمره وياسمين صبري، من إخراج حسين المنباوي، وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمي، وفيلم "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، من إخراج سارة وفيق.
وتعرض الأفلام في حفلات: 10 صباحًا، 12 ظهرًا، 2 ظهرا، 4 عصرا، 6 مساء كالتالي:
1- سينما الإبداع: "ع الزيرو" حفلات:10، 2، 6 - "مرعي البريمو" حفلتي 12، 4.
2- سينما الهناجر: "البعبع" حفلة: 10 صباحا - "تاج" 12 و 4 - "بيت الروبي" 2، و6 مساء.
ويعد هذا الحدث فرصة لعشاق الفن السابع لتقديم أحدث الأفلام بأسعار مخفضة (60 جنيها)، للحجز والاستعلام من خلال الرابط التالي:هنا
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