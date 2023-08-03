اقتصادية النواب: تدشين تطبيق حكومي باللغة الإنجليزية يساعد في ترويج الاستثمار والسياحة

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للتطبيق الذي دشنه مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات.

وطالب "عبد الحميد" في بيان اليوم الخميس، القائمين على هذا التطبيق بالترويج للمشروعات الاستثمارية المتاحة داخل مصر بمختلف دول العالم واستغلاله في الترويج للسياحة المصرية عالميا لجذب المزيد من سياح العالم لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأكد ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع خطة لاستغلال هذا التطبيق داخل مختلف السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري والثقافي والتعليمي بمختلف دول العالم للتعريف والترويج للمنتجات الصناعية والزراعية عالميا لمضاعفة الصادرات المصرية للدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من دول العالم.

واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، هذا التطبيق، بمثابة فكر جديد -خارج الصندوق- لإظهار صورة مصر الجديدة وتعريف العالم كله بالصورة الحضارية للجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتم داخل مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد، معربا عن ثقته التامة في أن هذا التطبيق سيكون له دوره في الترويج للاستثمار والسياحة المصرية عالميا.