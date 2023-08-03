بالأسماء.. حركة ترقيات جديدة بشركة جنوب الدلتا للكهرباء
كتب- محمد صلاح:
أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الخميس، حركة ترقيات بالشركة.
وتضمنت حركة الترقيات الجديدة الأسماء التالية:
- المحاسبة/ وفاء عزت الأغا، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للضرائب.
- المهندسة هبة أحمد عاصم طنطاوي، لشغل وظيفة مدير عام شئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
- المحاسب مصطفى عبد الوهاب فتوح شعيرة، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون التجارية لهندسات زفتى.
وجاءت هذه الحركة في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.
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