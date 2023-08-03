قرار رسمي.. الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار"

القاهرة (أ ش أ)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 2903 لسنة 2023، بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".

وجاء في المادة الأولى من القرار أن يُرخص للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار - SC Zone Istithmar" ويكون غرضها التخطيط الاستراتيجي لإدارة استثمارات الهيئة الحالية والمستقبلية والمساهمة في تأسيس شركات التنمية الرئيسية للعمل كمطور صناعي وشركات إدارة.

وذكرت الجريدة، أن الشركة تستهدف أيضا تشغيل المرافق الأساسية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية "بنظام الشراكة مع الاستثمار الخاص بشقيه الدولي والمحلي"، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.​

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