السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بالعلمين الجديدة

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالعلمين الجديدة، رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، مجددا التهنئة بالفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني.



من ناحيةٍ أخرى، شهدت المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في اتساق مواقف الدولتين في منطقة شرق المتوسط، مع تأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار.