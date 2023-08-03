بينها دواء شهير للكبد.. تفاصيل أدوية حذرت منها هيئة الدواء خلال يوليو

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من أدوية "مغشوشة ومقلدة" يجرى تداولها في السوق المصري، من بينها علاج لمرضى الكبد، موجهة بضبط وتحريز تلك الأدوية.

وفي منشورها الذي حمل رقم 11 لسنة 2023، حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة قطرة العين "Nevaxal Fort eye drop"، للتشغيلة رقم: 1122153 و0422137.

وتستخدم تلك القطرة لتخفيف الألم والالتهاب المرتبط بعملية جراحة إزالة المياه البيضاء.

أما في منشورها رقم 12 لسنة 2023، حذرت هيئة الدواء من انتشار عبوات مقلّدة ومغشوشة لإحدى تشغيلات دواء "هيومان ألبيومين"، والذي يستخدم بصورة أساسية لمرضى الكبد.

ويستخدم لزيادة حجم البلازما، والحفاظ على الإنتاج القلبي، وإمداد الجسم ببروتين الألبومين، كما يساعد في علاج الحالات المرضية المتمثلة في فقدان سوائل الجسم، وانخفاض مستوى بروتينات الدم كما في حالات النزيف، والحروق الشديدة، وبعد إجراء البزل لإزالة السوائل المحتبسة داخل الجسم.

وحددت الهيئة التشغيلة المُقلّدة برقم "A4W485AA" من تصنيع شركة "BAXTER"، فضلًا عن جميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.

وحددت الهيئة عددًا من الطرق للتفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والمقلدة من المستحضرات الدوائية، من حيث الكرتون الخارجي، والنشرة الداخلية، والوجه السلفي للعبوة.

وأوضحت أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١ أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة "https://www.edaegypt.gov.eg/".