إعلان

BBC

السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية في 54 محطة

10:35 ص الخميس 03 أغسطس 2023

الدفع الإلكتروني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان - كروت الخصم المباشر Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إن عدد المحطات التي تتوافر بها هذه الخدمة تبلغ 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها في باقي المحطات تباعا مما يتيح الدفع نقدا أو عن طريق الكروت الذكية.

وأكدت الهيئة أنه إذا رغب الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقا لقواعد وتعليمات الهيئة.

جاء ذلك استكمالا لعملية التحديث التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمواكبة التطور العلمي واستخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيرا على جمهور الركاب.

365584217_743586091145147_3827470240520154601_n

سوق مصراوى

الدفع الإلكتروني الكروت الذكية سكك حديد مصر كروت الائتمان كروت الخصم المباشر ماكينات الدفع الإلكتروني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المحسوسة بالقاهرة 38.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market