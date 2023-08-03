السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية في 54 محطة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان - كروت الخصم المباشر Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إن عدد المحطات التي تتوافر بها هذه الخدمة تبلغ 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها في باقي المحطات تباعا مما يتيح الدفع نقدا أو عن طريق الكروت الذكية.



وأكدت الهيئة أنه إذا رغب الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقا لقواعد وتعليمات الهيئة.

جاء ذلك استكمالا لعملية التحديث التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمواكبة التطور العلمي واستخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيرا على جمهور الركاب.