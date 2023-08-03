مصدر بـ "كهرباء جنوب القاهرة": إسناد تركيب العدادات مسبقة الدفع لشركات خاصة

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة أنهت الاتفاق والتعاقد مع شركات خاصة خلال الفترة الحالية لإسناد مهام تركيب العدادات مسبقة الدفع كونها تمتلك خبرات وذات دراية بأعمال تركيب واستبدال العدادات على مستوى جميع قطاعات الشركة.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن حاجة الشركة التعاقد مع شركات تكون مهام عملها تركيب العدادات بالتنسيق مع الشركة عبر تعليمات وتوجيهات واضحة بحيث تضمن السهولة واليسر وعدم حدوث أى تلاعبات أو أخطاء.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد من الشركات الخاصة تقدمت وسيتم فحص كافة الملفات على حدة أمام مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب وذلك حتى تتمكن الشركة من مواجهة التحديات الكبرى أهمها السيطرة على معدلات الفقد وتركيب اكبر قدر من العدادات مسبقة الدفع.

وأكد أن الهدف من الاستعانة بشركات خاصة لإسناد أعمال تركيب العدادات مسبقة الدفع يأتي بهدف التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع ومواجهة نسب الفقد الفنى المرتفعة بالإضافة لتطبيق خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باستبدال جميع العدادات القديمة والإلكترونية واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع وكذلك مواجة النقص الكبير فى العمالة الفنية، مؤكدا أن الاستعانة بشركات خاصة يمثل نقطة إيجابية فى قيام الشركة تركيب اكبر قدر وكميات من العدادات مسبقة الدفع والمساهمة فى توفير الوقت والمجهود على المواطنين لما تتمتع به العدادات مسبقة الدفع من مميزات عديدة.