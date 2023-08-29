مصر للطيران تُسيّر أولى رحلاتها إلى بورتسودان السودانية سبتمبر المقبل

كتب - محمد عبيد:

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان السودانية، اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل، وبواقع رحلة واحدة يومياً.