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مصر للطيران تُسيّر أولى رحلاتها إلى بورتسودان السودانية سبتمبر المقبل

11:11 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

مصر للطيران

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كتب - محمد عبيد:

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان السودانية، اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل، وبواقع رحلة واحدة يومياً.

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مصر للطيران وزارة الخارجية السودانية مدينة بورسودان السودانية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس السيادة السوداني

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