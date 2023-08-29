مصر للطيران تُسيّر أولى رحلاتها إلى بورتسودان السودانية سبتمبر المقبل
كتب - محمد عبيد:
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان السودانية، اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل، وبواقع رحلة واحدة يومياً.
سوق مصراوى
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