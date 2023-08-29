السبت.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ملتقى "أولادنا" السابع
كتب- محمد شاكر
تعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا".
وذلك فى السادسة والنصف مساء يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلو الجهات الداعمة.
يقام الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئیس الجمهورية، ويحمل عنوان "الحياة حلوة" خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ سبتمبر المقبل بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وبمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات.
يشهد المؤتمر كوكبة من الإعلاميين ونخبة من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية والدولية والشبكات الإذاعية.
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