السياحة تكشف آخر استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

توجهت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى محافظ الإسكندرية، للمرور على مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية بها، وذلك للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة وكذلك بدء التحضير المبكر لإجراءات موسم الحج المقبل.

وأكدت سامية سامي على أعضاء المكتب ضرورة العمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يساهم في إنجاح هذا الموسم والحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين وكذلك حقوق الشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

وتوجهت عقب ذلك لمطار برج العرب، حيث التقت بعدد من مسئولي المطار وإدارات الجهات المختصة هناك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في موسم العمرة، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وضمان توافر كافة وسائل الراحة لهم، موجهة الشكر لكل قيادات ومسئولي المطار وجميع الجهات الموجودة بداخله على تعاونهم مع الوزارة في التنظيم الجيد الذي شهده موسم العمرة السابق، مؤكدة على أهمية استمرار هذا التعاون وتضافر كافة الجهود ليكون الموسم الجديد موفقاً وناجحاً يتم خلاله بذل قصارى الجهد لخدمة المعتمرين.

كما التقت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحة بالوزارة، مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، بمقر القنصلية بالإسكندرية، بحضور عبد الوهاب مرسي مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية، ومختار آدم رئيس غرفة عمليات السياحة بالإسكندرية، وهاني نصر عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وتوفيق الجهني نائب القنصل العام بمقر القنصلية.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما يخص الترتيبات الخاصة برحلات الحج وأيضاً رحلات العمرة للمعتمرين المصريين على هامش بدء موسم العمرة الجديد لعام ١٤٤٥هـ، وكيفية تسهيل إجراءات أدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تم الإشارة إلى الدور التي تقوم به البوابة المصرية للعمرة في تنظيم وتبسيط الإجراءات الخاصة بقيام الشركات السياحية بتنفيذ برامج العمرة الخاصة بهم.

ومن جانبه، أكد القنصل العام على أن المملكة تبذل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين، والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات القيادة الحكيمة للمملكة ليؤدوا عباداتهم و نسكهم روحانية وطمأنينة وأمان.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد اعتمد منذ أيام، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.