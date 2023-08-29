وزراء وشخصيات عامة يشاركون في عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (صور)

تصوير - هاني رجب:

أقيم اليوم الثلاثاء، عزاء والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

حضر العزاء: الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والنائب محمد أبو العينين والنائب مصطفى بكري.

كما شارك في العزاء: الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن.

وكان الفقيد السيد السيد فلا، رجل الأعمال البورسعيدي، والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، قد توفي أمس الأثنين، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمحافظة بورسعيد.