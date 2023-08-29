5 سبتمبر.. تفاصيل استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

القاهرة- مصراوي:

تضع وزارة الصحة والسكان، اللمسات الأخيرة على استعدادات استضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي سابق، أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، في سعي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.

يتضمن برنامج المؤتمر معرضًا سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص القيادة السياسية على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري لجميع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.