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وزراء ومسؤولون يشاركون في عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (صور)

08:23 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (4)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (1)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (5)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (6)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (7)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (8)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (9)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (10)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (11)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (12)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (13)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (14)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (15)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (16)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (17)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (18)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (19)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (20)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (21)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (22)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (2)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (24)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (25)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (23)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (28)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (29)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (30)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (27)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (32)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (33)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (26)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (31)
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    عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (3)
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تصوير - هاني رجب:

أقيم اليوم الثلاثاء، عزاء والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

حضر العزاء: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما شارك في العزاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب، والنائب ايهاب العمدة.

وكان الفقيد السيد السيد فلا، رجل الأعمال البورسعيدي، والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، قد توفي أمس الأثنين، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمحافظة بورسعيد.

سوق مصراوى

زاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية مسجد المشير طنطاوي وزير الكهرباء وزير التموين وزير العدل محافظ الغربية محافظ القاهرة

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