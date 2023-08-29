إعلان

BBC

اقتصادية النواب: التكليفات الرئاسية لدعم الصناعات الاستراتيجية "تفوق الخيال"

08:10 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

الدكتور محمد عبد الحميد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - سامح سيد:

وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصناعات الاستراتيجية بأنها "خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعما غير مسبوق للمصنعين".

وقال "عبد الحميد" فى بيان اليوم، إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى بما يفوق الخيال، معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر

وطالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية مشيراً الى أن القطاع الصناعى يعتبر فى مقدمة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والقادرة على الحد من الفاتورة الاستيرداية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.

واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه التكليفات لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية.

سوق مصراوى

الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعات الاستراتيجية القطاع الخاص الرئيس السيسى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزراء ومسؤولون يشاركون في عزاء والد زوجة وزير شؤون المجالس النيابية (صور)
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| رسمياً.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بالجامعات