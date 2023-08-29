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قرار جمهوري بتجديد تكليف "عمرو إبراهيم" رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

07:34 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

الوزير عمرو عادل

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كتب - أحمد جمعة:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 360 لسنة 2023 بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل علي حسني إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30/8/2023.

وكان الرئيس السيسي، أصدر القرار رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الرئيس السيسي

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