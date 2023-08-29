قرار جمهوري بتجديد تكليف "عمرو إبراهيم" رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية
كتب - أحمد جمعة:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 360 لسنة 2023 بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل علي حسني إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30/8/2023.
وكان الرئيس السيسي، أصدر القرار رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.
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