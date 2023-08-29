وزير الطيران يؤكد حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

القاهرة (أ ش أ)

أعرب وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي عن تقديره وترحيبه بضيوف مصر المشاركين من جميع الدول العربية والأجنبية في ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي تقديرا لدور مصر المحوري في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للورشة بمشاركة خبراء الاتصالات الراديوية من 19 دولة عربية وأجنبية بمقر وزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني" إيكاو"، والتي من المقرر أن تستمر حتي الثامن من سبتمبر القادم.

وأشاد الوزير بالتنسيق الفعال بين وزارة الطيران والمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية داخل صناعة الطيران المدني المصري في مختلف المجالات.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة إدارات الترددات الملاحية لمنطقة الشرق الأوسط وتعديلات منظمات الطيران المدني على دليل العمل الخاص بمتطلبات الطيف الترددي، وتحديد خطة الأعمال المستقبلية واستعراض الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل (WRC-23)؛ ومشروعات الحلول المقترحة للقضايا الواردة في جدول أعمال المؤتمر والمقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 20 نوفمبر حتي 15 ديسمبر 2023

ورشة العمل التحضيرية يتزامن انعقادها مع الاجتماع السابع عشر للجنة خبراء الطيف التردديFSMO -17 ، والذي من المقرر أن تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع مناقشة عامة لبنود المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وأهم السياسات الخاصة بالأنظمة التقنية الحديثة على المستوى الدولي وتحديث لوائح الراديو لأغراض تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية وتنظيم الممارسات الحالية والتحديات الجديدة لإدارة الترددات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك استعراض أهم القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس والأثر المحتمل على صناعة الطيران المدني في كافة المجالات.

يذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 سوف يشهد اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية بحضور أكثر من 4 ألاف مشارك ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والبالغ عددها 193 دولة عضوًا تضم ما يزيد على 900 كيان من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية؛ وبحضور عدد من أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات كمراقبين ممثلين عن أصحاب المصلحة، ومصنعو المعدات وشركات الاتصالات ومشغلو الشبكات والمنظمات الدولية، فضلاً عن ممثلين من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الاتصالات الإقليمية والمنظمات الدولية المشغلة لأنظمة الأقمار الصناعية، والأوساط الأكاديمية.