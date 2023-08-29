البرهان: القوات المسلحة السودانية ليست لديها نزعة للاستيلاء على السلطة
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كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:
قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إننا نواجه في السودان حربًا مدمرة قامت بها مجموعات متمردة، واستعانت بمجموعات قوة ومارست أبشع الجرائم التي يمكن أن تصنف جرائم حرب.
وأضاف البرهان، في كلمة متلفزة بُثَّت على "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: جئنا لشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية، ونفخر أن لدينا مسؤولية مشتركة للشعبين... قصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، ونفكر في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي جاءت لمصر، ونشكر الشعب والقيادة المصرية وكل مَن سهل دخولهم.
وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: نرجو من كل العالم أن ينظر إلى الأزمة نظرةً موضوعية.
ونوه البرهان بالجرائم الواقعة في السودان من تهجير وقتل وسرقة، قائلًا: نحن حريصون على أن نضع حدًّا لهذه الحرب، وأن تنتهي هذه الحرب، ففي الجيش نحن ملتزمون بالفترة الانتقالية وانتخابات تؤسس لدولة حرة.
وأضاف البرهان أن القوات المسلحة السودانية ليست لديها نزعة للاستيلاء على السلطة.
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