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قروض بفائدة تبدأ من 5%.. تفاصيل برنامج التمويل الميسر "مشروعك" لتشغيل الشباب

01:59 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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كتب- محمد نصار:

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل برنامج التمويل الميسر "مشروعك" من وزارة التنمية المحلية.

ونشر المركز، إنفوجرافيك، تضمن أبرز المعلومات الخاصة بالمشروع وشروط الحصول على التمويل.

شروط التمويل

1- حسن السير والسلوك.

2- إيجابية الاستعلام الميداني والائتماني.

3- استكمال كافة المستندات.

4- السن بين 21 و60 عاما (في تاريخ نهاية القرض).

قيمة التمويل

- الحد الأدنى للتمويل 25 ألف جنيه ويتوقف الحد الأقصى على طبيعة النشاط ودراسة الجدوى.

السداد

- الحد الأقصى لفترة السداد هو 5 سنوات يتضمن فترة سماح حدها الأقصى 12 شهرا.

العائد

- العائد متغير ويتوقف على حجم القرض وطبيعة العميل من حيث جديد أم قائم.

- يختلف أيضا بناءً على طبيعة النشاط.

- الأنشطة الزراعية والخدمية والإنتاجية وفي حالة مطابقة العميل لشروط مبادرة البنك المركزي يكون العائد 5%.

التسهيلات

- قروض متوسطة وقصيرة الأجل تتراوح من عام إلى 5 أعوام.

مجالات التمويل

- الأنشطة الصناعية.

- الأنشطة الزراعية.

- الأنشطة الحيوانية.

- الأنشطة الخدمية.

- الأنشطة التجارية.

- المهن الحرة.

طرق الحصول على التمويل

- من خلال قروض بنكية وقريبا من خلال تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

سوق مصراوى

برنامج التمويل الميسر مشروعك تشغيل الشباب

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