رابط التقديم.. الحكومة توفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 10 آلاف فرصة عمل، منها لذوى الهمم في عدد من التخصصات.

وبحسب بيان، انعقد الملتقي بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، بمشاركة ما يقرب من 80 شركة خاصة واستثمارية بالمحافظة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في إطار جهود" الوزارة" و"مديرياتها" بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، ولذوى الهمم تُساهم في خفض نسبة معدلات البطالة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويشار إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % في 2023، عن طريق المشروعات العملاقة التي إفتتحتها الدولة، وكذلك مُلتقيات التوظيف التي تنظمها وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، وأيضا فرص العمل التي توفرها "الوزارة" لعمالة مصرية بالخارج.

وأكد وزير العمل خلال جولته التفقدية للشركات المُشاركة في الملتقى على أهمية ودور القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه المجلس القومي للأجور في كافة العقود المقدمة للشباب، كما دعا الشباب إلى التقديم على تلك الفرص عن طريق اللينك المخصص لذلك وهو :هنا.

كما وجه مدير عمل القاهرة بالمتابعة لحين استلام تلك "الفرص"، وخلال الإفتتاح سلم الوزير عقود عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة منهم :ايه ابراهيم صلاح، وأشرف هشام ابراهيم، واسلام فضل عبد الرحيم، وهاله محمد متولى، وقسمه جمال ابراهيم، وبسمله طارق جلال ،وذلك في إطار جهود الوزارة والمديريات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال التشغيل والتدريب.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أن الشركات التي وفرت الفرص في هذا الملتقى، متخصصة في مجالات: السياحة، والخدمات البيئية، والأمن، والدعاية الإعلان، والخدمات المالية والتجارية، وغيرها.