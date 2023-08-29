إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر -108".. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

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كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٨ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ أغسطس الجاري.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية مجانية بمركزي الصف والعياط؛ لدعم المربيين، وتم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية، وكثفت المديرية حملاتها للتفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4660 كيلوجرامًا لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لبحث استعدادات تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح؛ اعتبارًا من الموسم القبل، والاحتياجات من التقاوي المعتمدة والمنتقاة، ونظمت المديرية ندوة إرشادية لترشيد المياه في محصول الذرة.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية قافلة زراعية بالإدارة الزراعية بالشهداء، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، واستهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات، وتم إزالة عدد (18) حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من تحصين 213 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتم تنظيم قافلة بيطرية مجانية، بمركز دسوق، لدعم المربين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماعًا موسعًا للعاملين بالقطاع الزراعي بمركزَي أجا وبلقاس، بحضور وكيل وزارة الطب البيطري، حيث تم استعراض إنجازات القطاع الزراعي، وتم عقد ندوة إرشادية، حول تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة من قش الأرز والتنبيه على عدم حرقه، وتم المرور على الصوب الزراعية بمركز بلقاس.

ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بمركز دكرنس لعلاج الماشية بنطاق القرية، وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، حيث تم ضبط (٢٣٠ عبوة ) دواء بيطري مخالف، وتم تنظيم دورة تدريبية بالمركز البيطري لعلاج الحيوانات الأليفة التابع لإدارة الزقازيق البيطرية بعنوان: استخدام السونار في التشخيص والكشف عن الأمراض في الحيوانات الأليفة.

ونظمت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالبحيرة، ورشة عمل موسعة حول خطورة وطرق علاج دودة الحشد الخريفية؛ للحد من انتشار الآفات بالمحاصيل الزراعية المختلفة ورفع وعي وكفاءة المهندسين والإلمام بالمستجدات في مجال العمل.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، بمقر الوحدة البيطرية؛ حيث تم الكشف على عدد من الحيوانات بإجمالي ٤٩ حالة شاملةً ١٦ حالة باطنة وحالتي جراحة و٣١ حالة مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماعًا مع مسؤولي شركات السكر لمناقشة إيجابيات عملية توريد بنجر السكر، وتم متابعة المحاصيل الصيفية، وعقد يوم حقلي داخل أحد الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، وقامت لجنة المكافحة بالمرور لمتابعة أعمال المكافحة الدورية بجنوب بورسعيد.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات الأرز، والقطن، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم.

وعقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماعًا مع العاملين بالمديرية، لمتابعة سير العمل. وكرم محافظ جنوب سيناء مدير مديرية الزراعة، وعددًا من العاملين لأدائهم الجيد، كما تم إطلاق قافلة زراعية إرشادية بالطور لحث المزارعين وتشجيعهم للاهتمام بزراعة القمح، وتم المرور على بعض الحظائر، وإطلاق قافلة زراعية إرشادية، لمتابعة الزراعات المختلفة، وزيارة عدد من المزارع، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعًا مع إدارة التعاون والشؤون الزراعية والخدمات الزراعية لمناقشة خطوات تنفيذ وتطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط اجتماعًا مع مديري الإدارات الزراعية؛ لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، وتأكيد المرور الدائم ومتابعة المحاصيل، والتواصل مع المزارعين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج يومًا حقليًّا بالحقل الإرشادي لمحصول اللوبيا المنزرع بقرية الزوك بمركز المنشاة من خلال البرنامج القومي لإكثار وتشجيع الهجن المحلية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا حملات على أسواق اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك، حيث تم ضبط ٨٥ كجم دواجن ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة، ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية؛ منها لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.