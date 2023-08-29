وزير التموين يكشف لمصراوي تفاصيل تصريحه بشأن صرف الأرز على البطاقات

كتب- محمد عمارة:

فسر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تصريحه بشأن صرف الأرز على بطاقات التموين، بعد تصريحه بأنها سلعة حرة.

وقال المصيلحي لمصراوي، صباح الثلاثاء: الأرز موجود كما هو في المنافذ التموينية، لكن كل فرد في البطاقة له 50 جنيها فقط، يعني يجيب زجاجة زيت بـ35 جنيه وكيلو سكر بـ12.6 جنيه، مش هيتبقى حاجة.

وأضاف وزير التموين: لازم نصارح المواطن بالحقيقة ويكون فيه كلام مناسب للمرحلة، المواطن اللي عنده 4 أفراد في البطاقة يقدر ياخد أرز، أو من خلال فرق نقاط الخبز.

وتابع: تصريحي لشرح الأمور، حتى لا يقع المواطن فريسة لأي عملية نصب.

وكان أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، قال إن سلعة الأرز ما زالت ضمن قائمة الـ٣١ سلعة تموينية والتي يتم صرفها للمواطنين شهريًّا حسب اختيار المواطن، وإن الحديث عن رفع الأرز من قائمة السلع التموينية غير صحيح، فالأرز ما زال موجودًا على سيستم ماكينة صرف السلع بقيمة ١٢.٦٠ للكيلوجرام.

وأوضح كمال، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أمس الإثنين، أن المواطن لديه ٥٠ جنيهًا دعمًا تموينيًّا من الممكن أن يصرف بها زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة، أو زجاجة زيت وكيلو أرز حال توافره مع كيس مكرونة، وذلك علس سبيل المثال حسب توافر أنواع السلع عند البدال التمويني أو فرع جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية.

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