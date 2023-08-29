50 منظمة إقليمية ودولية.. وزير الري يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه؛ يستعرض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وصرح سويلم بأنه تم تلقي طلبات من ٥٠ منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .

وأضاف وزير الري أنه تم البدء في التشغيل التجريبي للمنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة والتي تشتمل على كل الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وأوضح سويلم، في ما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع، أنه تم قبول عدد (٦٦) بحثًا مطولًا بمعرفة اللجنة العلمية للعرض خلال الأسبوع، وبلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية عدد (٥٦) مشاركًا من (١٢) دولة.

ويجري تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم)؛ حيث تقدم نحو ١٦٠ طالبًا للمسابقة، وأيضًا تقييم ملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق"؛ حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة (٣٣) متسابقًا من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) ومن جامعة باري الإيطالية، ويتم التقييم من خلال لجنة تضم عددًا من الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية في مجال المياه، وجار تقييم التجارب المقدمة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"، والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية؛ حيث بلغ عدد المتقدمين نحو ٤٠٧ مزارعين .

وتقدم لمسابقة أفضل مشروعات التخرج هذا العام ٢٢ مشروعًا من ١٢ كلية على مستوى الجمهورية، والمسابقة تهدف إلى تشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات في إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة؛ خصوصًا في قطاع المياه، بما يسهم في زيادة المشاركة الفعالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه، وتستهدف هذه المسابقة خريجي العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ من جميع التخصصات شريطة أن يتعلق المشروع بتنمية المياه كمورد طبيعي، وعلى أن ترتبط مشروعات التخرج بالتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للمياه .

وتم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف إلى تشجيع الوصول إلى حلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات؛ مثل (تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع- الاستفادة من ورد النيل والحشائش- تدوير المخلفات الصلبة- الاستفادة من مياه السيول- نظم الري الحديث- حماية الشواطئ- تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه- الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية- صيانة الترع المؤهلة- التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة- استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه) .

وسيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة؛ مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .