حدث ليلا| بيان جديد بشأن مفاوضات سد النهضة في مصر.. طالبة آداب القاهرة تكشف تفاصيل فيديو رقصها
رقصها
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
-وكالة أنباء الشرق الأوسط: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها
-عباس شراقي: الجولة الثامنة لمفاوضات سد النهضة غير مبشرة
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سوق مصراوى
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