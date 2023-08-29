حدث ليلا| بيان جديد بشأن مفاوضات سد النهضة في مصر.. طالبة آداب القاهرة تكشف تفاصيل فيديو رقصها

رقصها

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-وكالة أنباء الشرق الأوسط: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها

-عباس شراقي: الجولة الثامنة لمفاوضات سد النهضة غير مبشرة

التفاصيل عبر الرابط



-عضو "الدائمة" للآثار يكشف حقيقة هدم مقبرة أحمد شوقي "فيديو"

التفاصيل عبر الرابط



-إجراء عاجل.. رئيس "العليا للكهرباء": نستهدف زيادة إيرادات الضبطية القضائية لـ٣٠ مليون جنيها شهريا

التفاصيل عبر الرابط



-تحالف الأحزاب المصرية يُعلن تأييد ترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

التفاصيل عبر الرابط



-حقق انتشارا.. طالبة آداب القاهرة تكشف تفاصيل فيديو رقصها على أغاني نوبية

التفاصيل عبر الرابط



-بعد سرقة المتحف البريطاني.. كيف نهبت "بردية آنى" و800 جمجمة مصرية؟

التفاصيل عبر الرابط



-قاضية أمريكية: انطلاق محاكمة ترامب الخاصة بالانتخابات الرئاسية العام المقبل

التفاصيل عبر الرابط



-السلطات السعودية تقبض على مصري لتنكره في زي عباءة نسائية (فيديو)

التفاصيل عبر الرابط



-بيان جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن مفاوضات سد النهضة في مصر

التفاصيل عبر الرابط