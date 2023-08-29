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حدث ليلا| بيان جديد بشأن مفاوضات سد النهضة في مصر.. طالبة آداب القاهرة تكشف تفاصيل فيديو رقصها

08:21 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2023

سد النهضة

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رقصها
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-وكالة أنباء الشرق الأوسط: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها

-عباس شراقي: الجولة الثامنة لمفاوضات سد النهضة غير مبشرة

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-عضو "الدائمة" للآثار يكشف حقيقة هدم مقبرة أحمد شوقي "فيديو"

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-إجراء عاجل.. رئيس "العليا للكهرباء": نستهدف زيادة إيرادات الضبطية القضائية لـ٣٠ مليون جنيها شهريا

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-تحالف الأحزاب المصرية يُعلن تأييد ترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

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-حقق انتشارا.. طالبة آداب القاهرة تكشف تفاصيل فيديو رقصها على أغاني نوبية

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-بعد سرقة المتحف البريطاني.. كيف نهبت "بردية آنى" و800 جمجمة مصرية؟

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-قاضية أمريكية: انطلاق محاكمة ترامب الخاصة بالانتخابات الرئاسية العام المقبل

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-السلطات السعودية تقبض على مصري لتنكره في زي عباءة نسائية (فيديو)

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-بيان جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن مفاوضات سد النهضة في مصر

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سوق مصراوى

سد النهضة لسلطات السعودية البة آداب القاهرة

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وكالة أنباء الشرق الأوسط: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها