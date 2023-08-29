حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى 35 درجة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مشمس معتدل صباحا، ثم يتحول لطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، و السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد.. وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.
وأكدت الهيئة، أن ارتفاع معدلات الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس أعلى من طبيعته بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.
وأوضحت الهيئة، الشبورة المائية تتكون خلال ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.
درجات الحرارة الثلاثاء
القاهرة العظمى 35 ، الصغرى 25
العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 24
الإسكندرية العظمى 32 ، والصغرى 24
العلمين الجديدة العظمى 32، والصغرى 24
مطروح العظمى 31، الصغرى 24
شرم الشيخ العظمى 38، الصغرى 30
الغردقة العظمى 38، الصغرى 28
أسيوط العظمى 37 ، الصغرى 25
سوهاج العظمى 40، الصغرى 25
قنا العظمى 40، الصغرى 28
الأقصر العظمى 40 ، الصغرى 28
أسوان العظمى 43، الصغرى 29
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