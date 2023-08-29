وصل لـ30 جنيها.. لماذا يرتفع سعر البصل في الأسواق؟

كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار البصل ارتفاعاً في سوق الجملة من 13.50 إلى 17.50 جنيها للكيلو، إلا أن تسعيره يصل للمحال ما بين 25 إلى 30 جنيهًا حسب المنطقة.

وقال الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم البصل بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تتميز بالعديد من الأصناف، والتي بدأت زراعتها منذ أسبوع ومستمرة حتى منتصف سبتمبر؛ وهي ما يطلق عليها عروة أكتوبر .

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن العروة ستؤدي إلى انخفاض السعر بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير .

وأشار إلى أن سياسة العرض والطلب تجعل العديد من المحاصيل يتباين تسعيرها من وقت لآخر، موضحًا أنه بلغت المساحة المزروعة بالبصل نحو 195 ألف فدان؛ بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري وتصنيع يصل إلى مليون طن بصل، بالإضافة إلى التصدير الطازج.

وقال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسباب ارتفاع أسعار البصل الجنونية هذا العام يرجع إلى تدني مساحات الزراعة؛ نتيجة انخفاض أسعارها بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه يجب أن تمتلك مصر خريطة زراعية من ناحية الإنتاج والاستهلاك؛ لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية.

ولفت إلى أن الشعبة قررت وقف تصدير البصل لفترة مؤقتة؛ لضبط حركة الأسعار الخاصة بالبصل بالأسواق، وعند عودة الموسم واستقراره سيعود تصديره مجددًا.

وتابع: الاتجاه في الوقت الحالي هو لزيادة المعروض من البصل وكل أنواع الفواكه والخضراوات حتى تتراجع الأسعار.