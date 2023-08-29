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حملات لتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بهضبة الأهرام بالجيزة

03:00 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2023

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

كلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة ورئيس حي الهرم بتكثيف حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بقطاع حدائق الأهرام.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أنه يأتي هذا في إطار دفعها بفرق ومعدات النظافة حيث بدأت في رفع مخلفات وتجمع للقمامة بالقطعة ح ٢١٢ بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم.

وتجري المحافظة بقيادة اللواء أحمد راشد، استكمال الحملات لتحسين مستوى النظافة مع المتابعه الدورية.

وكانت محافظة الجيزة قد نفذت 5547 مشروع للشباب ضمن مبادرة "مشروعك" بتمويل مليار و660 مليون جنيه.

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رفع المخلفات هضبة الأهرام بالجيزة تحسين مستوى النظافة

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