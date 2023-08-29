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BBC

تبدأ من 5 جنيهات.. "الزراعة" تطرح خضروات بأسعار مخفضة بنسبة 30%

10:00 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2023

الزراعة تطرح خضروات بأسعار مخفضة

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كتب- أحمد مسعد:
تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للمواطنين كافة السلع الأساسية على رأسهم الخضروات بأسعار مخفضة أرخص من السوق بنسبة 30%.
وقالت المهندسة منال إبراهيم ،نائب مدير التسويق بوزارة الزراعة، إن منتجات وزارة الزراعة تعد ضمن الأرخص في السوق، لإنتاجها داخل مزارع الوزارة وبيعها في المنافذ دون حلقات وسيطة، بالإضافة إلى ميزة ضمان سلامة وجودة السلع المباعة.
وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن جهودًا كبيرة تنفذها وزارة الزراعة لمضاعفة الكميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة؛ لرفع العبء عن المواطنين، حيث تواصل وزارة الزراعة ضخ السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25- 30%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وجاءت الأسعار كالتالى:

القثاء "الأتة" بـ 10 جنيه

البطاطس بـ 10 جنيه؛ بينما هى فى الأسواق بـ 11 جنيه.

الكوسة بـ 10 جنيه ، بينما هى فى الأسواق بـ 12 جنيه.

الملوخية بـ 5 جنيه،بينما هى فى الأسواق بـ 7 جنيهات.

مانجا كيت بـ 25 جنيه، والمانجو بالأسواق بـ 33 جنيهًا.

الخيار بـ 10 جنيه؛ بينما يباع الخيار فى المحال بـ 15 جنيه

الطماطم بـ 6.5 جنيه بـ 8.5 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار الخضروات وزارة الزراعة سلع مخفضة منافذ الزراعة

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