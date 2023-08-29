إنشاء هيئة وقانون جديد.. مقترحات "الأسرة" بالحوار الوطني للحفاظ على أموال القصر "فيديو"

كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بتغيير قانون الوصاية.

وقالت نسرين البغدادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن المادة الأولى من قانون الوصايا ينص على نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة في الأمور المالية، في حالة وفاة الأب.

وأضافت: قُدِّمَ طلب رسمي بصورة مباشرة لإنشاء هيئة مستقلة لأموال القصر، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيكون هناك مشاركة في احتيار أعضاء الهيئة من قبل مشاركي لجنة الأسرة والتماسك بالحوار الوطني.

ووجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطني، وإحالة بعض المخرجات للجهات التشريعية.



