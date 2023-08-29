إعلان

BBC

إنشاء هيئة وقانون جديد.. مقترحات "الأسرة" بالحوار الوطني للحفاظ على أموال القصر "فيديو"

06:00 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2023

الحوار الوطني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بتغيير قانون الوصاية.
وقالت نسرين البغدادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن المادة الأولى من قانون الوصايا ينص على نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة في الأمور المالية، في حالة وفاة الأب.
وأضافت: قُدِّمَ طلب رسمي بصورة مباشرة لإنشاء هيئة مستقلة لأموال القصر، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيكون هناك مشاركة في احتيار أعضاء الهيئة من قبل مشاركي لجنة الأسرة والتماسك بالحوار الوطني.
ووجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطني، وإحالة بعض المخرجات للجهات التشريعية.

سوق مصراوى

الحوار الوطني نسرين البغدادي لجنة الأسرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خطوات بسيطة.. طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

وكالة أنباء الشرق الأوسط: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها