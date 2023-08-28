رئيس الأوبرا يكشف لـ"مصراوي" عدد الحضور خلال أول ٣ أيام من مهرجان القلعة

كتب- محمد شاكر:

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، يشهد إقبالاً جماهيريا كبيرا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": شهد حفل افتتاح المهرجان يوم الجمعة الماضي، حضورا كثيفا باعتباره يوم أجازة، وحضره حوالي ٥٠٠٠ شخص من الجمهور.

وتابع: شهدت حفلات يومي السبت والأحد حضور حوالي ٦٠٠٠ شخص من الجمهور، وبهذا يكون إجمالي حضور أول ٣ أيام من المهرجان حوالي ١١ ألف شخص من الجمهور.

والدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى.

ويشارك في المهرجان هذا العام كل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.