30 مليون سائح في 2028.. عضو "الغرفة السياحية" يعلن تفاصيل الخطة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن الدولة تستهدف تطوير صناعة السياحة على كل المستويات، وبحث كل السبل لتنمية القطاع والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأضاف "صادق" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن التوجيهات التي تمت خلال الاجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء وأحمد عيسي وزير السياحة، لمتابعة استراتيجية السياحة خلال الفترة المقبلة، ستقدم إلى الرئيس للتصديق عليها.

وأوضح أنه يجب تنشيط جميع المحافظات، وأن تقوم كل محافظة بذاتها في استقلالها السياحي، والحصول على الموارد المطلوبة.

وأكد أن مصر تمتلك محافظات ومناطق سياحية متعددة، أبرزها الفيوم والعلمين الجديدة والإسكندرية، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والعاصمة الإدارية الجديد.

وأشار إلى أن كل ما يخص تحفيز السياحة من مقومات وبنية تحتية ومقومات أساسية، سيؤدي تطويره إلى تحسين صناعة السياحة، والحفاظ على السمعة السياحية على مستوى العالم وجذب أكبر عدد من السائحين، وأن مصر تمتلك المقومات وتسعى إلى التحول إلى دولة سياحية كاملة.