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رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: لا مغالاة في المصروفات.. والوزارة حددت نسبة الربح

10:46 م الإثنين 28 أغسطس 2023

المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك ادعاءات ضد المدارس الخاصة بأنها تعمل على زيادة المصروفات دون مبرر، لكن في الحقيقة المدارس الخاصة تراعي البعد الاقتصادي للدولة والمواطن

وأضاف المندوه الحسيني، خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم، عبر فضائية الحياة، أن المدارس الخاصة تعلن عن المصروفات بشكل علني، وليس هناك اي زيادة تذكر.

وأشار إلى أن الوزارة حددت الربح للمدارس الخاصة، كما أن وزير التربية والتعليم رفض أي زيادات في المصروفات الدراسية، مؤكدا أن قرار الوزارة حدد الربح للمدارس الخاصة بنسبة 15%.

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جمعية أصحاب المدارس الخاصة المندوه الحسيني لا مغالاة في المصروفات الوزارة حددت نسبة الربح

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