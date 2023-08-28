بعد توثيق الشركات في بوابة العمرة.. "الغرفة السياحية" تعلن موعد أولى الرحلات
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إنه يوجد العديد من الشركات التي قد وثقت أوراقها لدى البوابة المصرية للعمرة رسميًّا خلال الفترة السابقة تمهيداً لبدء أولى رحلاتها.
وأضاف "صادق" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه لا يمكن خلال الفترة الحالية حصر كل الشركات السياحية المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة ولكن في النهاية سيتم معرفة العدد كاملاً.
وأوضح أنه يمكن معرفة الشركات التي وثقت أوراقها لبدء رحلات العمرة رسمياً، من خلال البوابة المصرية للعمرة، وأنه يتوقع أن يصل عدد الشركات الموثقة من 700 إلي 1000 شركة.
ولفت إلى أنه لن تبدأ أولى الرحلات إلا بعد الانتهاء من التوثيق والرفع، ثم الحجز من خلال برامج الشركة المختلفة من خلال البوابة.
وأكد أنه يجب على المعتمرين اللجوء إلى الطرق الرسمية والابتعاد عن الكيانات الوهمية، وأن يكون السفر من خلال البوابة المصرية للعمرة، أو يمتلك تأشيرة للسعودية مع دفع الضرائب ووجود تصريح من وزارة الداخلية بدفعها.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 351 جنيها.. أفضل تكييف هواء لصيف 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 56 جنيها.. أفضل سخان كهربائي في 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحذاء الرجالي 2023 يبدأ من 107 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 69%.. أفضل الأدوات المدرسية تبدأ من 5 جنيهاتتفاصيل
-
أفضل وأقوى مزيلات العرق للنساء لصيف 2023 بخصم حتى 31%تفاصيل
-
أفضل هدايا تناسب نساء ورجال برج العذراءتفاصيل
فيديو قد يعجبك: