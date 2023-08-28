حقق انتشارا.. طالبة آداب القاهرة تكشف تفاصيل فيديو رقصها على أغاني نوبية

كتب- مصراوي:

استعرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء DMC جانبًا من حفل التخرج بكلية الآداب في جامعة القاهرة والذي تضمن جزءً من حفل التخرج لطالبة نوبية تدعى "شادن مصطفى" ترقص على إحدى أغاني التراث النوبية.

ولاقى احتفال الطالبة شادن إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لحالة الفرحة والبهجة التي أدخلتها على زملائها خلال حفل التخرج.

وقالت شادن خلال مداخلتها: لم أكن مستعدة لما قدمته على مسرح التخرج ورغبت في أن يتم تكريمي في تخرجي بصورة مختلفة تترك ذكرى طيبة بيني وبين زملائي خصوصًا وكوني نوبية.

وأضافت: ما شاهده أصدقائي كان بتلقائية شديدة وفجأة أثناء عودتي للمنزل فاجئني أصدقائي بأن الفيديو لاقى انتشارًا وترحابًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في جزء سلبي من التعليقات ومافيش حد دائما بيتفق على شخصية معينة وقرأت تعليقات حلوة منها أنا حد لذيذ جدًا ومبهج أوي، ووجه البعض لي أسئلة لماذا لا أنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "هناك بعض التعليقات السلبية ولا ألومها علشان حرية التعبير.