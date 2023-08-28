السياحة واليونسكو يتفقان على وضع خطة جديدة لإدارة منطقة آثار سانت كاترين بسيناء

كتب- محمد أبو بكر:

استقبلت منطقة آثار سانت كاترين بمحافظة سيناء، نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، واستقبلها وفد من وزارة السياحة والآثار.

وذكرت وزارة السياحة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه خلال الجولة تم استعراض آخر تطور أعمال تطوير ورفع كفاءة الموقع وتأهيل الطريق المؤدي لدير سانت كاترين ومسار الزيارة، بالإضافة إلى مركز الزوار ومبنى الخدمات، ما يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالموقع كونه أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من اهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية ككل في ضوء مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام الجاري العمل به حاليا.

وأشارت إلى أنه على هامش الجولة التفقدية تم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي دير سانت كاترين والذين أشادوا بالمجهودات الكبيرة في مشروع ترميم مبني مكتبة الدير والمجلدات الموجودة بها والتي تتمتع بأهمية دينية وأثرية كبيرة.

ولفتت إلى أنه تم عقد لقاء مع مسئولي المجتمع المحلي والمسئولين الحكوميين لبحث أوجه التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية بما يعمل على تذليل أي تحديات أو عقبات تواجه الموقع وأنسب الطرق لمواجهتها، علاوة على مناقشة سبل الدعم الممكنة التي يمكن أن يقدمها المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في هذا الشأن، حيث تم الاتفاق على وضع خطة لإدارة الموقع الأثري تتفق مع طبيعة الموقع العام الطبيعي والأثري حيث تم التوافق على تعزيز السياحة الخضراء بالموقع وخاصة في الإدارة المستدامة للموارد المائية واستخدام الطاقة النظيفة بالموقع، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية للزائرين بما يعود بالنفع على سكان المنطقة.

وضم وفد وزارة السياحة: السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أبو بكر أحمد عبد الله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار واللذان اصطحابها في جولة تفقدية بالموقع الأثري ودير سانت كاترين.