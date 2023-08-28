تحالف الأحزاب المصرية يُعلن تأييد ترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

نظَّم تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا شارك فيه ممثلوا قيادات وأعضاء ٤٠ حزبًا سیاسيًّا الأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والعامة.

واستعرض الأحزاب خلال المؤتمر، الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ۱۰ أعوام الماضية على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء قطاعات الدولة كافة.

وثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها رئيس الجمهورية خلال الأعوام الماضية في جميع المجالات والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

وأكد أنه من منطلق مسؤليته السياسية يطالب ويؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.