حدث في 8 ساعات| تكريم الشهداء وتفاصيل جديدة عن مدرسة" العباقرة" وعقوبة مخالفات شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه جديد من السيسي بشأن صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق، كما صدق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق.

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بعد تحديد مدة الحظر.. شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي بعد استلامها وعقوبة المخالفين

حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، مدة التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين".



وذكر صندوق الإسكان الاجتماعي، أن التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي يكون بعد 7 سنوات من الحصول عليها، بجانب الحصول على موافقة كتابية من الصندوق تُفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

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تدخين السيجارة بـ250 جنيها.. زيادة غرامات السكة الحديد والمترو والقطار الخفيف

كشف مصدر بالهيئة القومية للسكة الحديد ورود منشور من وزارة النقل بشأن زيادة قيمة غرامات المخالفات وخاصة التدخين.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين، إن التعليمات الجديدة تشمل زيادة قيمة غرامة مخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

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تبدأ هذا العام.. ننشر تفاصيل جديدة عن مدرسة" العباقرة"

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدرسة تحمل مسمى" العباقرة" بالعام الدراسي 2023/2024، والتي تضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بشأن وضع قواعد اختيار الملتحقين بمدرسة"العباقرة" من حيث تحديد معايير اختيار المعلمين وشروط التحاق الطلاب بالإضافة إلى تحديد مكان المدرسة وكافة تفاصيل المدرسة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار عن مكان المدرسة، ولكن غالبًا ستكون بالقاهرة الكبرى.

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نقل موقف العاشر الجديد "السلام".. نائب المحافظ يكشف تفاصيل مخطط التطوير

نقلت محافظة القاهرة موقف العاشر الجديد "السلام" بحي السلام أول من مقره الحالي إلى مكان جديد.

وقال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن نقل الموقف أمر مؤقت وسيتم إعادة العمل به مرة أخرى في نفس الموقع عقب الانتهاء من تطويره.

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تراجع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس وتراجع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وقالت منار غانم، في تصريحات خاصة لمصراوي، الاثنين، إن نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

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تنسيق 2023.. شرط لاستكمال العائدين من روسيا والسودان دراسة الطب والصيدلة والأسنان

انطلقت امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، أمس الأحد 27 أغسطس 2023، وتبدأ الامتحانات في العاشرة صباحًا، وفي حال وجود أعداد كبيرة، يمكن إجراء الامتحانات على دورتين متتاليتين في نفس اليوم.

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