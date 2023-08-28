سوق محلية وتصدير.. وزير الزراعة يبحث كيفية النهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة سبل النهوض بالنباتات الطبية والعطرية وبحث آليات تطوير سلاسل القيمة المضافة لها، في إطار تعظيم مساهمة النباتات الطبية والعطرية في الاقتصاد القومي الزراعي وزيادة دخول مزارعي هذه النباتات؛ خصوصًا أصحاب الحيازات الصغيرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لهذه الفئة من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية وخلافه.

ووجه القصير قيادات المراكز البحثية والباحثين المتخصصين في النباتات الطبية والعطرية إلى ضرورة العمل على دعم التوسع في المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية في مصر وزيادة الإنتاج منها؛ لمواجهة الطلب المتزايد عليها من الدول المستوردة.

وأضاف الوزير أن هناك ضرورة ملحة لدعم الأنشطة البحثية المكثفة في هذا المجال؛ لحل مشكلات الإنتاج ورفع الإنتاجية كمًّا ونوعًا وإدخال واستنباط السلالات والأصناف الممتازة والمقاومة للأمراض والآفات وتحسين معاملات ما بعد الحصاد؛ مما يتيح للإنتاج المصري التميز والتفوق المستمر والمنافسة في الأسواق العالمية، وهذا بدوره يؤدي إلى التوسع وزيادة المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية لمواجهة الطلب المستمر على المنتج المصري.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة تذليل وحل كل المشكلات والمعوقات المرتبطة بقطاع النباتات الطبية والعطرية؛ سواء من ناحية الزراعة أو التسويق والتصنيع والتصدير.

ووجه وزير الزراعة أيضًا المعنيين بملف النباتات الطبية والعطرية بالوزارة إلى ضرورة العمل على تدعيم التوسع في نمط الزراعة العضوية لهذه النباتات؛ للحصول على منتجات آمنة خالية من الكيماويات، بهدف الاستهلاك المحلي والتصدير.

حضر الاجتماع د.محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وبعض قيادات الوزارة المعنية بالنباتات الطبية والعطرية.