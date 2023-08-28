مصدر حكومي: برنامج "مشروعك" وفر 1.47 مليون فرصة عمل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية آخر تطورات برنامج التنمية المحلية "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تمويلات ميسرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، لمصراوي، إن إجمالي المشروعات التي مولها "مشروعك" حتى الآن ومنذ بدايته وصلت إلى 206 آلاف و793 مشروعا.

كما بلغ إجمالي تمويل هذه المشروعات من خلال الإقراض نحو 26.9 مليار جنيه حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن هذه المشروعات التي مولها برنامج "مشروعك" وفرت نحو مليون و470 ألف فرصة عمل للشباب.

اقرأ أيضا:

الكي جي بـ28 ألف جنيه.. ننشر مصروفات عدد من المدارس الخاصة 2023- 2024

الثانوية العامة 2023.. موعد نتيجة الدور الثاني

الطلاب العائدون من روسيا والسودان.. مصير الناجحين في اختبار تحديد المستوى

نشاط رياح واضظراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية أغسطس

القاهرة تسجل 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد