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BBC

مصدر حكومي: برنامج "مشروعك" وفر 1.47 مليون فرصة عمل

02:58 م الإثنين 28 أغسطس 2023

هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية آخر تطورات برنامج التنمية المحلية "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تمويلات ميسرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، لمصراوي، إن إجمالي المشروعات التي مولها "مشروعك" حتى الآن ومنذ بدايته وصلت إلى 206 آلاف و793 مشروعا.

كما بلغ إجمالي تمويل هذه المشروعات من خلال الإقراض نحو 26.9 مليار جنيه حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن هذه المشروعات التي مولها برنامج "مشروعك" وفرت نحو مليون و470 ألف فرصة عمل للشباب.

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التنمية المحلية برنامج مشروعك فرص عمل

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