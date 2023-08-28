وزبر النقل: عندنا 30 ألف كم طرقًا جديدة والوزراء يتعاونون في مبادرة السياحة التعليمية

كتب- عمر كامل:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن جميع مؤسسات الدولة ستعمل على مشروع السياحة العلاجية، لافتًا إلى أن جميع الوزراء يتعاونون مع وزارة التعليم العالي لإنجاح مبادرة السياحة التعليمية والمنح الدراسية بوزارة التعليم العالي.

وأوضح الوزير، خلال فعاليات إطلاق المبادرة، اليوم الإثنين، أن وزارة الطيران أيضًا لها دور كبير في دعم المبادرة، بالإضافة إلى وسائل المواصلات الداخلية، لافتًا إلى أن "النقل" تعمل على ربط المناطق السياحية ببعضها من خلال خطوط قطارات وطرق حديثة.

وأشار وزير النقل إلى أن وزارة النقل تعمل على دعم وتنشيط السياحة بمختلف أنواعها، ومنظومة الطرق والكباري لها دور في نقل السياح بين المقاصد السياحية، والكباري والأنفاق مهمة في تعزيز السيولة المروية؛ وهو منهج متبع في مختلف دول العالم الحديثة، ولا توجد مزلقانات تتقاطع مع طرق في الدول المتقدمة.

وأضاف الوزير أن مصر أصبح لديها أكثر من 30 ألف كيلومتر طرق جديدة، وأهمها الطرق التي تغطي السويس والبحر الأحمر وصولًا إلى الحدود الجنوبية، وهناك مجموعة من الطرق تربط سفاجا والغردقة بمحافظات الصعيد، وتوسعة طريق الصعيد الغربي إلى 6 حارات مرورية للاتجاه الواحد.

وتابع وزير النقل: لدينا طريق الجلالة الذي تم في عامَين رغم تأكيد الخبراء الحاجة إلى 8 سنوات، بارتفاعات غير مسبوقة، وطريق النفق شرم الشيخ تم تجديده وإنشاء طريق جديد للتوسعة، بجانب طريق طابا نويبع وطريق إسكندرية الصحراوي.