دون شكاوى.. انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح الاثنين، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022، والتي انطلقت السبت 19 أغسطس الجاري.
وأدى طلاب القسمين العلمي والأدبي، صباح اليوم، آخر أيام امتحانات الدور الثاني في مادتي الفيزياء والتاريخ، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.
وقال مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب أو الملاحظين طوال أيام الامتحانات، ومرت جميعها دون هدوء.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن جميع الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترصد لجان المتابعة أي مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية.
وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 1213، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.
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