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نقل موقف العاشر الجديد "السلام".. نائب المحافظ يكشف تفاصيل مخطط التطوير

12:59 م الإثنين 28 أغسطس 2023

موقف العاشر

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كتب- محمد نصار:

نقلت محافظة القاهرة موقف العاشر الجديد "السلام" بحي السلام أول من مقره الحالي إلى مكان جديد.

وقال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن نقل الموقف أمر مؤقت وسيتم إعادة العمل به مرة أخرى في نفس الموقع عقب الانتهاء من تطويره.

وأضاف صابر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، إن سيتم تطوير موقف السلام لجعله موقفا متعدد الطوابق.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إنشاء موقف مكون من طابقين مكان الموقف السابق من أجل استيعاب أعداد السيارات المترددة على الموقف وتسهيل السيولة المرورية في المنطقة.

وجرى نقل موقف العاشر الجديد"السلام" إلى شارع الخميره وذلك حتى الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة العمل به مجددا.

سوق مصراوى

موقف العاشر السلام نقل موقف العاشر السلام محافظة القاهرة حي السلام

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