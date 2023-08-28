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مرصد الأزهر يحذر من تداعي الأوضاع الإنسانية والغذائية للاجئي الروهينجا

12:24 م الإثنين 28 أغسطس 2023

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

جدد مرصد الأزهر، مناشداته للمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لضمان عودة كريمة ومستدامة لشعب الروهينجا إلى وطنه ميانمار.

ووجه المرصد في بيان له نداءً عاجلاً للفاعلين الدوليين بإعادة النظر في المساعدات المالية المقدمة للاجئين الروهينجا.

يأتي ذلك تزامنًا مع حلول الذكرى السادسة لفرار ما يقرب من ٧٠٠ ألف لاجئ روهينجي من ميانمار إلى بنجلاديش بسبب الاضطهاد وأعمال العنف ضدهم، جددت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعوتها للمجتمع الدولي بتجديد التزامه في ظل تداعي الظروف الإنسانية في أكبر مخيم للاجئين في العالم، مع استمرار الأزمة دون أية بوادر لانفراجتها قريبًا.

وذكرت مفوضية اللاجئين أن التراجع الحاد في التمويل أجبر مقدمو المساعدة الإنسانية على حَصْر الاهتمام في الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، مما تسبب في تقليص المساعدات الغذائية، وهو ما أثار المخاوف بشأن ارتفاع معدلات سوء التغذية وعمالة الأطفال والعنف على أساس النوع.

سوق مصراوى

مرصد الأزهر لاجئي الروهينجا ميانمار

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